Минобороны примет участие в реконструкции спортивных объектов для ЧМ-2018

Министерство обороны России объявило, что примет участие в строительстве и реконструкции спортивных объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018.



Самые масштабные строительные работы сегодня сосредоточены на реконструкции двух тренировочных стадионов – в посёлке Ватутинки Московской области и в Ростове-на-Дону. На обоих спортивных объектах будут построены административно-хозяйственные здания, новые трибуны для размещения зрителей, а также современные системы прожекторного освещения игровых полей и видеонаблюдения по всему периметру ограждения.



На спортивной арене в Ростове-на-Дону, которая планируется к использованию в качестве тренировочной площадки для команд — участниц мундиаля 2018 года, будет выращен натуральный всесезонный газон с подогревом и автоматической системой полива. Расположенный на территории спортивной базы ЦСКА стадион в подмосковных Ватутинках оснащается натуральным газонным покрытием с обустройством корнеобитаемого слоя на основе песка.



Кроме того, в преддверии ЧМ-2018 Министерством обороны осуществляется реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Так, в Екатеринбурге ведутся строительные работы по реставрации памятника архитектуры и объекта культурного наследия — здания городской поликлиники, расположенного в непосредственной близости от футбольного стадиона, который будет задействован в проведении чемпионата мира.