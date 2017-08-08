Adidas закроет 160 торговых точек в России до конца 2017 года

До конца 2017 года в России перестанут работать 160 торговых точек немецкого спортивного бренда adidas, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на исполнительного директора компании Харма Ольмайера.



В adidas ожидают, что российский рынок продолжит сокращаться после четырёх лет санкций и зависимости от цены на нефть. В связи с этим знаменитый немецкий бренд закрывает магазины в России уже третий год подряд. Россия остаётся единственным для adidas регионом, где её выручка последовательно снижается.



Компания называет себя «жертвой собственного успеха» — будучи уверенным лидером на рынке спортивных товаров, она оказалась чувствительной к снижению спроса. В то же время на долю России приходится лишь 3% от общих продаж adidas, поэтому неблагоприятная ситуация в одном регионе не сильно сказывается на мировых показателях компании.



К началу лета в России работало 840 розничных точек компании adidas.