Новым генеральным директором «ГПМ Матч» станет Рубен Оганесов

Новым генеральным директором «ГПМ Матч» станет руководитель Главного управления по информационной политике Подмосковья Рубен Оганесов.

Оганесов сменит на этой должности Дмитрия Гранова, который возглавлял субхолдинг «Газпром-медиа Матч» с января 2016 года. До прихода в «Газпром-медиа» с 2013 года он являлся президентом ОАО «Сити», управляющей компании ММДЦ «Москва-Сити».

Оганесов родился 14 июня 1964 в Москве. Окончил в 1986 году Московский педагогический институт им. Н.К. Крупской, кандидат экономических наук.