«Страсбург» продал рекордное число абонементов на домашние матчи этого сезона

«Страсбург», который по итогам прошлого сезона вернулся в высший дивизион чемпионата Франции спустя девять лет, продал на домашние матчи в стартовавшем сезоне рекордные для клуба 15 650 абонементов, информирует издание L'Equipe. Предыдущим рекордом французского клуба были 11 700 абонементов, проданные в сезоне-2007/08.

Всего домашний стадион «Страсбурга» «Стад де ла Мено» вмещает 27 000 зрителей. Клуб ожидает, что завтрашний домашний матч второго тура Лиги 1 с «Лиллем» посетят 25 000 болельщиков.