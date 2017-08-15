Нападающий «ПСЖ» Неймар стал послом доброй воли Международной организации инвалидов, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.



Сегодня в Женеве бразилец поддержал людей с ограниченными возможностями и отметил, что рад стать послом. «Надеюсь, наше сотрудничество будет очень успешным и нам удастся помочь многим. Миллионы людей хотят, чтобы их права соблюдались и к ним относились лучше. Именно поэтому мы здесь, такова наша общая цель», — добавил Неймар.



25-летний форвард перешёл во французский клуб из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Международной организации инвалидов.