Участники Лиги чемпионов—2017/18 в общей сложности получат более € 1,3 млрд

Участники Лиги чемпионов—2017/18 получат в общей сложности более € 1,3 млрд. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА, где была обнародована схема распределения прибыли.

Валовой доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в сезоне-2017/18 оценивается примерно в € 2,35 млрд. На основании этого прогноза и схемы распределения прибыли образуется сумма в € 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне-2017/18. Из неё € 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а € 399,8 млн — для участников Лиги Европы.



Из расчётной суммы в € 2,35 млрд 12% (€ 282 млн) будет удержано на организационные и административные расходы, а 8,5% (€ 199,7 млн) будет использовано для выплат солидарности.

Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум € 12,7 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно € 1,5 млн евро, ничья — € 500 тыс. За выход в 1/8 финала клубы заработают ещё по € 6 млн, в 1/4 финала — по € 6,5 млн, в 1/2 финала — по € 7,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно € 15,5 млн, финалист — € 11 млн.

Таким образом, максимум клуб может заработать € 57,2 млн (без учёта выплат за выступление в раунде плей-офф и доли в рыночном пуле).



Выплаты за результаты на групповом этапе и продвижение по турнирной сетке составят € 761,9 млн. € 507 миллионов рыночного пула сверх этой суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.



Конкретный размер выплат из рыночного пула конкретному клубу зависит от пяти факторов. Это окончательная сумма в рыночном пуле; окончательный состав участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2017/18; общее количество клубов-представителей данной национальной ассоциации в турнире; места этих клубов в национальном чемпионате предыдущего сезона; результаты этих клубов в данном сезоне Лиги чемпионов УЕФА.



Победитель матча за Суперкубок УЕФА 2017 года получит € 4 млн, проигравший — € 3 млн.



В сумме клубы-участники основной сетки Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне-2017/18 получат € 1,2689 млрд, как и предусмотрено схемой распределения доходов УЕФА в коммерческом цикле 2015-2018 годов.



Все национальные чемпионы, которые не прошли в групповой этап, получат солидарную выплату в размере € 260 тыс., помимо бонуса за участие в отборочных раундах (он предназначен только командам, которые не попали в групповой этап). Бонус составляет € 220 тыс. за первый отборочный раунд, € 320 тыс. за второй, € 420 тыс. за третий (только для вылетевших команд). Клубы, которые вылетят в раунде плей-офф, получат бонусы за первый и второй отборочный раунды, помимо упомянутой выше солидарной выплаты в размере € 260 тыс.



Вся чистая выручка от проведения трёх клубных турниров, включая доход от продажи билетов и пакетов корпоративного приема на три финала, централизуется и после этого перераспределяется.