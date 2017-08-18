Президент ЦСКА Гинер стал акционером компании «ТНС Энерго»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер купил 25% акций компании «ТНС Энерго».



«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, — 3,417 млн голосов и 25% голосов», — цитирует пресс-службу «ТНС Энерго» издание Rambler News Service.



Сделка была совершена 19 июля. Ранее Гинер не владел акциями энергетической компании. «ТНС Энерго» управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах РФ.

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