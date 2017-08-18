Матч ЦСКА — «Спартак» посмотрели 3,6 млн россиян

Матч шестого тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (2:1), который прошёл в Москве 12 августа, собрал у телеэкранов 3,6 млн россиян. Столько же российских телезрителей в сумме посмотрели матчи за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

За игрой «Реал» — «Манчестер Юнайтед» (2:1), состоявшейся 8 августа, наблюдали 1,9 млн россиян, а за первым матчем «Барселона» — «Реал» (1:3) в Суперкубке Испании (13 августа) — 1,7 млн.



Для сравнения: пока самая популярная футбольная трансляция этого года — финал Кубка конфедераций-2017 Германия — Чили (1:0), за которым наблюдали 14,1 млн российских телезрителей.