Adidas начал продавать футболки «Манчестер Юнайтед» с фамилией Ибрагимовича

Adidas начал продавать на своём официальном сайте футболки «Манчестер Юнайтед» с фамилией Златана Ибрагимовича и номером «10». Это ещё больше подогрело слухи о возвращении шведского форварда в команду.



Британские СМИ склонны рассматривать это просто как ошибку компании, которая является техническим спонсором английского клуба.



Ибрагимович покинул «МЮ» этим летом, после того как у него истёк контракт с клубом. Руководство манкунианцев хотело продлить договор, но форвард, который восстанавливается после травмы колена, тогда отказался.