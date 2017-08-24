City Football Group приобрела 44,3 % акций ФК «Жирона»

Родительская компания «Манчестер Сити» City Football Group официально завершила сделку по приобретению 44,3 % акций «Жироны», выступающей в испанской Примере впервые за свою 87-летнюю историю. По информации издания The Guardian, аналогичную долю приобрела компания брата Хосепа Гвардиолы Girona Football Group. Остальная доля акций клуба принадлежит ассоциации болельщиков. Эта сделка уже ратифицирована испанскими властями.



Таким образом, «Жирона» стала шестым футбольным клубом в бизнес-кейсе City Football Group после «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», японского клуба «Йокогама Ф Маринос» и «Атлетико Торке» из Уругвая.



Сразу пятеро молодых игроков «горожан» отправилось в «Жирону» в рамках арендных соглашений, а также клубы успели провести товарищеский матч, который завершился поражением «Манчестер Сити» (0:1).



В планах City Football Group инвестиции в китайский футбол.