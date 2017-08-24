175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

City Football Group приобрела 44,3 % акций ФК «Жирона»

24 августа 2017, четверг. 06:53 Бизнес

Родительская компания «Манчестер Сити» City Football Group официально завершила сделку по приобретению 44,3 % акций «Жироны», выступающей в испанской Примере впервые за свою 87-летнюю историю. По информации издания The Guardian, аналогичную долю приобрела компания брата Хосепа Гвардиолы Girona Football Group. Остальная доля акций клуба принадлежит ассоциации болельщиков. Эта сделка уже ратифицирована испанскими властями.

Таким образом, «Жирона» стала шестым футбольным клубом в бизнес-кейсе City Football Group после «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», японского клуба «Йокогама Ф Маринос» и «Атлетико Торке» из Уругвая.

Сразу пятеро молодых игроков «горожан» отправилось в «Жирону» в рамках арендных соглашений, а также клубы успели провести товарищеский матч, который завершился поражением «Манчестер Сити» (0:1).

В планах City Football Group инвестиции в китайский футбол.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Жирона
Новости. Бизнес
24 августа 2017, четверг
06:53 City Football Group приобрела 44,3 % акций ФК «Жирона»
00:24 ЦСКА заработает не менее € 14,7 млн в Лиге чемпионов
22 августа 2017, вторник
13:26 Adidas начал продавать футболки «Манчестер Юнайтед» с фамилией Ибрагимовича
21 августа 2017, понедельник
16:18 «Матч ТВ» тотально удаляет нелегальный контент в Интернете
18 августа 2017, пятница
23:55 Коммерческий директор «Спартака»: абонементная кампания была чемпионской!
19:56 Матч ЦСКА — «Спартак» посмотрели 3,6 млн россиян
17:11 Президент ЦСКА Гинер стал акционером компании «ТНС Энерго»
17 августа 2017, четверг
17:17 Участники Лиги Европы—2017/18 получат в общей сложности € 399,8 млн
16 августа 2017, среда
14:17 «Рубин» за первых три домашних матча в РФПЛ заработал на билетах 10 млн рублей
13:19 Участники Лиги чемпионов—2017/18 в общей сложности получат более € 1,3 млрд
15 августа 2017, вторник
22:26 Неймар стал послом доброй воли Международной организации инвалидов
18:54 «СКА-Хабаровск» планирует заработать на матче со «Спартаком» до 3 млн рублей
10:22 «ПСЖ» за неделю продал столько же футболок Неймара, сколько ди Марии за год
09:44 «Бавария» подписала спонсорский контракт с Qatar Airways
14 августа 2017, понедельник
17:39 «Саутгемптон» объявил о начале сотрудничества с китайскими инвесторами
17:31 Дебютный матч Неймара за «ПСЖ» во Франции посмотрели 1,25 млн зрителей
12 августа 2017, суббота
23:45 «Страсбург» продал рекордное число абонементов на домашние матчи этого сезона
09:35 «Локомотив» в сезоне-2017/18 продал наибольшее количество абонементов за 5 лет
11 августа 2017, пятница
14:31 TAG Heuer — официальный хронометрист и часы чемпионата Франции
10 августа 2017, четверг
17:01 Матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» посмотрело более 3,5 млн телезрителей
13:40 Владельцы «Манчестер Юнайтед» Глейзеры продадут 2% акций клуба
09:30 Глава «Зенита»: «ПСЖ» сделал грамотные инвестиции, потратив € 222 млн на Неймара
08:00 «Зенит» ставит цель войти в десятку самых дорогих футбольных брендов мира
9 августа 2017, среда
12:59 Пользователи Reddit составили рейтинг достоверности спортивных источников
12:19 «Ливерпуль» объявил о партнёрстве с Western Union
8 августа 2017, вторник
23:35 Adidas закроет 160 торговых точек в России до конца 2017 года
23:33 Минобороны примет участие в реконструкции спортивных объектов для ЧМ-2018
7 августа 2017, понедельник
17:41 ЦСКА начнёт предлагать новый пакет гостеприимства с матча против «Спартака»
13:17 «Матч ТВ» представил рейтинги трансляций ЧМ-2017 по водным видам спорта
6 августа 2017, воскресенье
10:23 Китайский инвестор заинтересован в покупке доли в «Манчестер Юнайтед»
5 августа 2017, суббота
14:45 Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» заключил спонсорский контракт с Nike
12:12 Геркус объявил о переименовании стадиона «Локомотив» в «РЖД Арену»
12:09 МСА «Локомотив» официально переименована в «Сапсан Арену»
10:50 «ПСЖ» продал 10 тыс. футболок Неймара в первые сутки после трансфера
4 августа 2017, пятница
18:44 «Зенит» решил продавать мороженое во время матчей на стадионе «Санкт-Петербург»
18:25 Президент «ПСЖ»: до перехода Неймара клуб стоил € 1 млрд, а после — € 1,5 млрд
3 августа 2017, четверг
17:58 MLS и аdidas заключили новый шестилетний контракт
17:29 Компания экс-главы The Walt Disney приобрела футбольный клуб «Портсмут»
01:10 Источник: стадион «Локомотив» 5 августа переименуют в «РЖД Арену»
2 августа 2017, среда
21:39 На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов
1 августа 2017, вторник
20:24 На рукаве формы «МЮ» может появиться логотип сервиса онлайн-знакомств Tinder
19:13 «Наполи» представил гостевую форму на сезон-2017/18
31 июля 2017, понедельник
18:16 «Халл Сити» представил новую выездную форму на сезон-2017/18
15:11 Uber стал партнёром ФК «Спартак»
15:02 Футболисты ЦСКА стали героями видеоролика «Аэрофлота»
Все новости RSS
Партнерский контент