Федун: ситуация с «Открытием» не отразится на сотрудничестве со «Спартаком»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что ситуация, в которой оказался банк «Открытие», не скажется на его сотрудничестве с футбольный клуб.



Ранее Банк России принял решение об участии в качестве основного инвестора в банке «ФК Открытие» и введении временной администрации в банке.

В феврале 2013 года «Спартак» и банк «Открытие» заключили шестилетний контракт. В рамках соглашения домашний стадион «Спартака» в Тушино получил название «Открытие Арена», сумма сделки составила 1 млрд 208 млн рублей.

«Заявление ЦБ означает, что банк „Открытие“ будет функционировать в прежнем режиме. Собственники банка продолжат участие в управлении. На сотрудничестве банка и футбольного клуба „Спартак“ данный факт не отразится», — заявил владелец «Спартака» в интервью ТАСС.