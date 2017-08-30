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Арену «Эйр Канада-центр» переименуют в Scotiabank Arena за рекордную сумму

30 августа 2017, среда. 18:13 Бизнес

Многофункциональная крытая арена «Эйр Канада-центр», расположенная в центре Торонто (Канада) и принадлежащая компании Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), будет переименована в Scotiabank Arena за рекордные 800 млн канадских долларов (€ 534 млн), сообщает TSN.

По информации издания, сделка, которая вступит в силу 1 июля 2018 года, будет рассчитана на 20 лет. Она станет рекордной среди спонсорских соглашений и по ежегодным выплатам в истории спорта Северной Америки.

По нынешнему соглашению с компанией Air Canada, которое действует с 1999 года, MLSE ежегодно получает со спонсорского названия арены 4 млн канадских долларов (€ 2,67 млн).

«Эйр Канада-центр» является домашней ареной для «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ), «Торонто Рэпторс» (НБА) и «Торонто Рок» (Национальная лига лакросса).

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Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Торонто Рэпторс
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