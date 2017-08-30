ФТС усилит контроль за вбросами контрафакта с символикой ЧМ-2018

Федеральная таможенная служба усилит контроль за контрафактной продукцией с символикой чемпионата мира по футболу—2018, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.



«Если говорить по чемпионату мира, я исхожу из опыта, который был по Универсиаде, Олимпиаде и Кубку конфедераций… Самый яркий пример — это символика, то есть товарный знак… Очень много контрафакта, мы на это нацелены. Как правило, вспышка под чемпионаты, крупные мероприятия — это вбросы контрафакта с символикой», — приводит слова Давыдова RNS.