«ПСЖ» представил третий комплект формы на сезон-2017/18. Фото новой экипировки появилось на официальной странице парижан в «Твиттере». Форма от Nike выполнена полностью в чёрном цвете.

Участие в презентации приняли полузащитник Маркиньос и нападающие Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе, который недавно был арендован у «Монако».

В продажу новая экипировка поступит 2 сентября. Доступна она будет в магазинах «ПСЖ» и Nike. По интернету заказать форму можно будет 12 сентября.

«ПСЖ» представил третий комплект формы Фото: www.psg.fr

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