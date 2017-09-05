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Компания Bosco не готова становиться техническим спонсором футбольной сборной РФ

5 сентября 2017, вторник. 23:05 Бизнес

Председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович сообщил, что Bosco Sport не планирует становиться техническим спонсором сборной России по футболу.

«Не думаю, что на сегодняшний день нашей компетенции и технического оснащения достаточно, чтобы становиться техническим спонсором сборной. Надо быть соразмерным. Мы готовы отвечать за имидж, за дизайн. Но то, что касается футбола, каждого болельщика, — пока это не мы», — сказал Куснирович в интервью RNS.

Adidas заключила контракт с Российским футбольным союзом в 2008 году, соглашение было рассчитано на 10 лет. В пресс-службе российского подразделения adidas отмечают, что окончательного решения о продлении договора не принято и ведутся переговоры.

Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Bosco
Новости. Бизнес
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