Глава ВЭБ: продавать ЦСКА или нет — это дело Гинера

Глава ВЭБ Сергей Горьков рассказал о сотрудничестве с ПФК ЦСКА, а также прокомментировал слухи о том, что владелец «армейцев» Евгений Гинер может продать клуб.



«О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года. Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже. Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог „разогнать“ стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков. Процесс нейминга арены завершён не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идёт. Думаю, что это произойдёт в октябре, может быть, к концу октября — началу ноября», — приводит слова Горькова ТАСС.