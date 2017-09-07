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Глава ВЭБ: продавать ЦСКА или нет — это дело Гинера

7 сентября 2017, четверг. 08:02 Бизнес

Глава ВЭБ Сергей Горьков рассказал о сотрудничестве с ПФК ЦСКА, а также прокомментировал слухи о том, что владелец «армейцев» Евгений Гинер может продать клуб.

«О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года. Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже. Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог „разогнать“ стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков. Процесс нейминга арены завершён не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идёт. Думаю, что это произойдёт в октябре, может быть, к концу октября — началу ноября», — приводит слова Горькова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Евгений Гинер ВЭБ
Новости. Бизнес
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