На станции метро «ЦСКА» начался монтаж скульптур спортсменов

Бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции метро «ЦСКА», сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на материалы пресс-службы мэрии.

Главным украшением станции станут бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, созданные студией военных художников им. М. Грекова. Монтаж скульптур осуществляется в настоящее время.

Станция «ЦСКА» находится на первом участке ТПК, протяжённость которого составляет 10,5 км. На нём размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технические запуск этого участка был дан мэром Москвы 8 сентября 2017 года.