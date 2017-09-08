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Каррера и Манчини — в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров

8 сентября 2017, пятница. 22:29 Бизнес

Итальянское издание Libero опубликовало статью, в которой приведён рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских тренеров, работающих в Серии А и в других чемпионатах. Роберто Манчини из «Зенита» и Массимо Каррера из «Спартака» попали в число специалистов с самым высоким окладом.

1. Карло Анчелотти («Бавария») — € 15 млн в год
2. Антонио Конте («Челси») — € 7 млн
3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — € 7 млн
4. Роберто Манчини («Зенит») — € 4,5 млн
5. Лучано Спаллетти («Интер») — € 4 млн
6. Винченцо Монтелла («Милан») — € 3 млн
7. Вальтер Маццарри («Уотфорд») — € 3 млн
8. Массимо Каррера («Спартак») — € 2 млн
9. Эусебио Ди Франческо («Рома») — € 1,5 млн
10. Маурицио Сарри («Наполи») — € 1,5 млн

Источник: Libero Сообщить об ошибке
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Новости. Бизнес
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