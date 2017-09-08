Каррера и Манчини — в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров

Итальянское издание Libero опубликовало статью, в которой приведён рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских тренеров, работающих в Серии А и в других чемпионатах. Роберто Манчини из «Зенита» и Массимо Каррера из «Спартака» попали в число специалистов с самым высоким окладом.



1. Карло Анчелотти («Бавария») — € 15 млн в год

2. Антонио Конте («Челси») — € 7 млн

3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — € 7 млн

4. Роберто Манчини («Зенит») — € 4,5 млн

5. Лучано Спаллетти («Интер») — € 4 млн

6. Винченцо Монтелла («Милан») — € 3 млн

7. Вальтер Маццарри («Уотфорд») — € 3 млн

8. Массимо Каррера («Спартак») — € 2 млн

9. Эусебио Ди Франческо («Рома») — € 1,5 млн

10. Маурицио Сарри («Наполи») — € 1,5 млн