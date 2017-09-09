Аккредитация федерации футбола Волгоградской области приостановлена

Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов сообщил о приостановке аккредитации футбольной федерации региона.



«Федерация футбола Волгоградской области — это общественная организация, и мы не можем влиять на изменение её руководящего состава или продление его полномочий. Как орган исполнительной власти мы не имеем права вмешиваться в работу общественной организации. Но в случае ненадлежащего исполнения федерацией своих обязанностей мы имеем право лишать её аккредитации или приостанавливать действие аккредитации. На сегодняшний день она приостановлена. Федерации футбола Волгоградской области дано время на устранение недочётов.



Прямая задача региональной федерации — развивать и популяризировать футбол во вверенном ей субъекте. Но сейчас мы видим, что количество команд в чемпионате Волгоградской области уменьшилось, а взносы участников соревнований выросли. При этом отчётная документация оставляет желать лучшего. Поэтому федерации дано время на устранение этих недочётов. Мы разработали определённый формат отчётности региональных спортивных федераций перед госорганами. К сожалению, пока этому формату не соответствует устав футбольной федерации. Получается, что мы не можем вмешиваться в их работу, а сама федерация не отчитывается перед нами. При этом просит у нас бюджетных денег на свою деятельность. Если федерация будет выполнять возложенные на неё функции и отчитываться о работе, то нам неважно, кто её возглавляет, — нынешний председатель или кто-то другой. Но пока есть проблемы», — приводят слова Глинянова «Известия».