Криштиану Роналду представил свой новый парфюм CR7

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду представил свой новый парфюм под названием CR7. Аромат был создан в соответствии с предпочтениями самого 32-летнего португальского форварда. Парфюм предназначен для ежедневного использования мужчинами, женщинами и детьми.

«Приятный запах придаёт мне уверенности. Я хочу, чтобы мой одеколон нравился женщинам и мужчинами. Мне всегда нравилась корица. Создание этого аромата было мечтой и целью, которую я пытался реализовать в течение трёх лет вместе со своей командой», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на EFE.

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