Основатель медиахолдинга Lifenews Арам Габрелянов стал фактическим владельцем московского клуба «Арарат».

Владелец и президент компании АО «ФК «Арарат» (юрлицо одноимённого футбольного клуба) Валерий Оганесян на этой неделе объявил, что у клуба, выступающего в первенстве ПФЛ, появится новый собственник, им станет Игорь Коротков — менеджер, представляющий интересы Габрелянова.



«Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной ещё в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в «Арарате» — чисто организационная: он в футболе не сильный специалист», — приводит слова Габрелянова РБК.

Отмечается, что Габрелянов и ранее участвовал в жизни футбольного клуба, но в качестве болельщика.