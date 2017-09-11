«Интер» представил третью форму на сезон-2017/18

«Интер» представил форму на сезон-2017/18. Фото было опубликовано на официальном сайте нерадзурри.

Новая экипировка от Nike выполнена в тёмно-синем цвете, с салатовыми полосками на плечах и рукавах. На футболках присутствует ультрасовременная технология Aeroswift и геометрический рисунок. Шорты и гетры также тёмно-синего цвета.

В третьем комплекте «Интер» сыграет уже 16 сентября против «Кротоне». В продажу форма поступит 12 сентября.

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