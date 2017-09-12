«Челси», «МС» и «Тоттенхэм» представили 3-й комплект формы на сезон-2017/18

Сразу три английских клуба представили третий комплект формы на сезон-2017/18. Речь идёт о «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».

Экипировка от Nike выполнена в одинаковом камуфляжном стиле, только разных цветов. Форма «Челси» тёмно-серого цвета, у «Манчестер Сити» тёмно-зелёного, а у «Тоттенхэма» тёмно-фиолетового. Все три английских клуба будут играть в новой экипировке в еврокубковых выездных матчах.

Ожидается, что «Манчестер Сити» опробует форму в сегодняшней встрече с «Фейеноордом». «Челси» в новых футболках выйдет на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (27 сентября), а «Тоттенхэм» — с АПОЭЛ (26 сентября).

«Челси», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» представили третью форму на сезон-2017/18 Фото: www.mancity.com

«Челси», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» представили третью форму на сезон-2017/18 Фото: www.tottenhamhotspur.com