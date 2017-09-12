«Рубин» сыграет с «Уралом» в новой форме

«Рубин» сыграет против «Урала» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги в новой форме. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». На поле футболисты казанской команды выйдут в экипировке от американской фирмы New Balance.

Казанский клуб подписал соглашение с новым техническом спонсором, а в четверг проведет официальную презентацию игровой формы. Ранее «Рубин» играл в форме от немецкой компании Jako.

В июле были опубликованы слайды формы, которую в New Balance подготовили для «Рубина».

Матч «Рубин» — «Урал» состоится 17 сентября. Начало — 16:30 мск.