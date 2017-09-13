Вылетевший в Сегунду «Спортинг» продал больше абонементов, чем любой клуб РФПЛ

Хихонский «Спортинг» на сезон-2017/18 продал 24307 абонементов, сообщает El Comercio. Это рекордный показатель в истории клуба, который по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунду.

Кроме того, по этому показателю «Спортинг» превзошёл каждый из клубов РФПЛ. Для сравнения, чемпион России «Спартак» продал 23 529 абонементов, «Краснодар» — около 10 тысяч, а ЦСКА — около 8 тысяч.

Отметим, что количество владельцев абонементов на матчи «Спортинга» может возрасти, так как клуб продлил сроки продаж до 30 сентября.