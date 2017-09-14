«Зенит» собрал рекордную выручку на домашнем матче со «Спартаком»

«Зенит» собрал рекордную выручку на домашнем матче 4-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (5:1), который состоялся 6 августа. Об этом рассказала пиар-директор «Зенита» Жанна Дембо.

«Билеты по 200 рублей, которые доступны на домашние матчи «Зенита», – только один сегмент. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей увидели наш новый стадион. При этом на матче со «Спартаком» мы собрали рекордную выручку – 110 миллионов рублей», — цитирует Дембо «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Домашняя арена «Зенита» вмещает 68 134 человека.