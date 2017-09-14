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New Balance официально стал техническим спонсором «Рубина»

14 сентября 2017, четверг. 21:00 Бизнес

New Balance и его официальный представитель на российском рынке — компания ЗАО «МФК Джамилько» — начали сотрудничество с «Рубином» и представили игровую и тренировочную формы казанской команды.

Соглашением о сотрудничестве предусмотрена полная экипировка «Рубина» игровой и тренировочной формами. Первые выступления клуба в форме, разработанной New Balance, пройдут в сентябре 2017 года.

«Компания «Джамилько» с гордостью представляет бренд New Balance в качестве эксклюзивного дистрибьютера на территории России, Казахстана, Беларуси и Армении. В соответствии с глобальной стратегией бренда, мы работаем над тем, чтобы бренд New Balance вошёл в топ-3 спортивных брендов к 2020 году.

Мы счастливы объявить о начале технического спонсорства футбольного клуба «Рубин Казань» с брендом New Balance с сентября 2017 года. Это первый шаг на пути формирования экспертизы бренда в игровых видах спорта, в частности в футболе. Убеждён, что сотрудничество New Balance и футбольного клуба «Рубин Казань» будет взаимовыгодным и клуб станет успешным в чемпионате России. Мы желаем «Рубину» побед в этом футбольном сезоне", — сказал член совета директоров «МФК Джамилько» Винит Арора.

«Для футбольного клуба «Рубин» большая честь сотрудничать с New Balance – известным и уважаемым в мире спорта брендом. Выбор технического спонсора – часть нашей новой стратегии, нашей общей идеи. В клубе, который ставит перед собой самые амбициозные цели, который хочет побеждать, важна каждая деталь. Важно, в чём ты играешь, в чём тренируешься, в чём поддерживаешь любимую команду. Искренне верю, что нас ждут новые большие победы, и нам очень приятно, что эти победы мы будем добывать в экипировке от New Balance», — заявил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов.

New Balance официально стал техническим спонсором «Рубина»

New Balance официально стал техническим спонсором «Рубина»

Фото: сайт «Рубин»
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Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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