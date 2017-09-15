Бабаев: никак не отреагировали на слухи о продаже ЦСКА, привыкли к таким вбросам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о реакции на появившуюся информацию о том, что президент «армейцев» Евгений Гинер может продать клуб.



«Мы уже привыкли к таким вбросам, поэтому не отреагировали никак. Евгений Леннорович Гинер каждый день проводит в клубе, согласовывает все стратегические решения – трансферные вопросы, продление контрактов, бюджетирование и т. д. Он держит руку на пульсе», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.



Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате».

«Смолов был готов прийти в ЦСКА этим летом» Гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев обстоятельно и честно – о составе, трансферах, посещаемости и перспективах.