За последний месяц в Париже было продано более 120 тыс. футболок Неймара

В Париже не ослабевает ажиотаж в связи с переходом нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который состоялся в начале августа.
Как сообщает RMC Sport, за последние 30 дней было продано более 120 тыс. футболок бразильского форварда.
Футболки Неймара пользуются такой популярностью у болельщиков, что в данный момент их нет в наличии, что вызывает беспокойство у спонсоров, так как новая поставка будет только в ноябре.
Посещаемость магазинов «ПСЖ» увеличилась на 75 % по сравнению с тем же периодом в прошлом сезоне.
«ПСЖ» за неделю продал столько же футболок Неймара, сколько ди Марии за год