За последний месяц в Париже было продано более 120 тыс. футболок Неймара

В Париже не ослабевает ажиотаж в связи с переходом нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который состоялся в начале августа.

Как сообщает RMC Sport, за последние 30 дней было продано более 120 тыс. футболок бразильского форварда.

Футболки Неймара пользуются такой популярностью у болельщиков, что в данный момент их нет в наличии, что вызывает беспокойство у спонсоров, так как новая поставка будет только в ноябре.

Посещаемость магазинов «ПСЖ» увеличилась на 75 % по сравнению с тем же периодом в прошлом сезоне.