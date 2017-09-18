Киев потратит около € 800 тыс. на проведение финала Лиги чемпионов

Власти Киева потратят на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 25 млн гривен (около € 800 тысяч), сообщает «Футбол 24».

Украинская столица должна обеспечить функционал аэропорта «Жуляны», поскольку за одни сутки ожидается около 700 чартеров, торжественный приём от имени города, меры безопасности и надлежащий внешний вид города. Речь идет об украшении города символикой УЕФА и флажками в стиле финала с изображением футболистов четырёх команд (финалистов мужской и женской ЛЧ).

Финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский» 26 мая 2018 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2017/18.