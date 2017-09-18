«Ливерпуль» выпустит новый комплект формы в честь 125-летия клуба

«Ливерпуль» совместно с техническим спонсором New Balance Football выпустит специальную ограниченную партию новой формы в честь 125-летия, которое английский клуб празднует в нынешнем году.Форма будет выполнена в чёрном цвете.

«Ливерпуль» был основан в 1892 году и на следующий год вступил в футбольную лигу Англии. «Ливерпулю» принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге чемпионов (5 титулов), Кубке УЕФА (3 титула), Суперкубке УЕФА (3 титула).

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