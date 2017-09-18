АО «Казань-Арена» привлекут к ответственности за загрязнение реки Казанка

Арбитражный суд Татарстана признал законным привлечение АО «Казань-Арена», единственным учредителем которого является министерство земельных и имущественных отношений республики, к административной ответственности за нарушение водного законодательства.

Стадион, где прошли матчи Кубка конфедераций — 2017 и состоятся игры ЧМ-2018, сливает сточные воды в реку Казанка с нарушениями. Также у Центрального территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ есть претензии к внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает Regnum.

АО «Казань-Арена» пробовало оспорить через суд предписание ведомства, выписанное 3 апреля 2017 года. В процессе судебных разбирательств истец уточнил требования и попросил отменить только два пункта из восьми, содержащихся в предписании. Первый касался того, что АО «Казань-Арена» осуществляет сброс сточных (ливневых, дренажных) вод в водные объекты, а именно в реку Казанка без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом, что является нарушением требований ст. 11 Водного кодекса РФ.

Вторая претензия, которую АО пыталось оспорить, касалась того, что в сточных водах вредные (загрязняющие) вещества превышают предельно допустимые концентрации. В качестве аргумента истец выдвигал факт, что забор проб брался в отсутствие его представителя. Суд учёл этот аргумент и частично удовлетворил иск, признав недействительным только последний пункт.

Таким образом, решением суда был подтверждён факт нарушения водного законодательств. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд до 11 октября.