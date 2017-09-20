Дюков: спонсирование «Зенита» – это совсем не благотворительность для «Газпрома»

Председатель совета директоров «Зенита», председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков рассказал, что привлекает «Газпром» в финансировании петербургского футбольного клуба.



«Призывы ограничить участие госкомпаний в финансировании футбольных клубов неконструктивны. „Зениту“ повезло, конечно, что у него есть „Газпром“, но и для „Газпрома“ – это совсем не благотворительность. Те доходы от рекламы, которые „Зенит“ получает от „Газпрома“, – абсолютно рыночные. Это подтверждено в том числе и УЕФА. Сотрудничество между „Зенитом“ и „Газпромом“ взаимовыгодное. Как председатель правления компании „Газпром нефть“ скажу, что мы полностью удовлетворены нашим взаимодействием с „Зенитом“. Спонсорство футбольного клуба для нас – это эффективный инструмент продвижения наших розничных брендов. В условиях стагнирующего рынка мы каждый год наращиваем продажи и получаем дополнительные доходы. Мы – первые в стране по среднесуточным продажам топлива через одну АЗС. Мы продаем в наших кафе больше кофе, чем какая-либо другая сеть АЗС или сеть кофеен в России.



Благодаря контракту с „Зенитом“ мы одновременно увеличиваем продажи нашей продукции и поддерживаем клуб. Вот и вся нехитрая формула win-win – выигрывают оба участника контракта и ещё миллионы болельщиков. Конечно, есть и другие каналы и способы продвижения нашей продукции и услуг. В конце концов, всегда можно уйти в другой спорт. Shell и ВР, к примеру, выбрали для себя автоспорт, что логично, поскольку в Европе он популярен. Мы же видим, что футбол более эффективен, чем автоспорт, для продвижения наших брендов в России.



Довольны ребрендингом „Зенита“, поскольку новое лого приняло подавляющее число болельщиков. Ребрендинг – распространённая практика в футболе, каждый клуб раз в 15–20 лет вносит изменения в свою эмблему. Но не всегда это проходит гладко. У нас это прошло безболезненно. Мы сохранили нашу традиционную стрелку – то, что всегда выделяли болельщики в нашем лого. При этом эмблема стала выглядеть более современно и стильно. Она – уникальна, на большом расстоянии, когда буквы неразличимы, ты видишь контур стрелки и понимаешь, что это – „Зенит“. Клубов с эмблемой в виде круга много, и зачастую на расстоянии не поймёшь, какого клуба эта эмблема», — сказал Дюков в интервью «Спорт-экспрессу».