В Москве пройдет выставка образования в спортивной индустрии

14 октября в Музее хоккея России состоится первая Международная выставка-конференция SPORTMAN по образованию в сфере спорта.



На площадке SPORTMAN будут представлены лучшие образовательные учреждения спортивного менеджмента, права и журналистики России, стран СНГ и Европы, Китая и США, состоится ярмарка вакансий и мастер-классы. Цели мероприятия – объединение профессионального сообщества на одной площадке, презентация школ спортивного менеджмента и журналистики, маркетинга и дипломатии, помощь в трудоустройстве молодым специалистам, формирование кадрового потенциала спортивной отрасли.



В рамках выставки пройдёт конференция. Гостями деловой программы станут управляющие футбольных клубов, ассоциаций и федераций, известные спортсмены, комментаторы и ведущие.



Мы приглашаем школьников, студентов, специалистов различных профилей посетить выставку бесплатно и узнать, где можно получить лучшее образовании в сфере спорта.



Организаторами мероприятия выступают журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» и Музей хоккея России.



Партнёры — Международная школа спортивного менеджмента (проект бизнес-школы МИРБИС) и «Мел».



Мероприятие состоится по адресу: Москва, улица Автозаводская, вл.23.



Регистрация на мероприятие на сайте www.sportman.su.

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