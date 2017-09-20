Права на трансляцию шести матчей Кубка России переданы клубам

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что передал клубам права на трансляцию шести матчей Кубка России. У клубов сохраняется свобода в выборе площадки для таких трансляций в пределах digital-пространства – сайт клуба, страница клуба в социальной сети, официальный канал на Youtube, говорится в пресс-релизе.



Клубы, которые уже получили разрешение на трансляцию матча на своих ресурсах или региональном телевидении:



«Тюмень» («Тюмень» – «Тосно»)



«Томь» («Томь» – «Краснодар»)



«Краснодар («Томь» – «Краснодар»)



«Олимпиец» («Олимпиец» – «Уфа»)



«Уфа» («Олимпиец» – «Уфа»)



«Луч-Энергия» («Луч-Энергия» – «Анжи»)



«Факел» — («Факел» – «Амкар»)



«Шинник» («Шинник» – «Урал»)

