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Nike и EA Sports выпустят лимитированные бутсы Hypervenom 3

20 сентября 2017, среда. 15:04 Бизнес

Футболом интересуется половина населения Земли. Миллионы людей надевают бутсы, чтобы выйти на поле и побегать с мячом. Однако виртуальная версия игры, симулятор FIFA от компании EA Sports, не менее популярна, чем реальный футбол. На каждую минуту, которую проводят на поле лучшие игроки английской Премьер-лиги, приходится 26 000 часов игры в FIFA от EA Sports.

В преддверии выхода новой версии FIFA EA Sports и Nike создали лимитированную версию бутс EA Sports Hypervenom 3. Это уже вторая коллаборация игровой компании и спортивного бренда. Во время создания дизайна новых бутс дизайнеры Nike вплотную познакомились не только с самой видеоигрой, но и со всеми тонкостями её разработки.

Например, графические элементы дизайна верхней части бутс — это отсылка к инновационной системе анимации Real Player Motion. Впервые это нововведение появится в игре FIFA 2018. Это новая технология, благодаря которой игроки (в том числе Криштиану Роналду, который украсит собой обложку игры) на экране будут передвигаться так же, как в жизни.

Дизайнеры использовали яркую окраску бутс в зоне удара мяча — светоотражающий свуш, а на пятке логотип EA Sports. Также его логотип EA Sports есть на стельках, шнуровке и коробке для бутс.

Виртуальный дебют Nike и EA Sports Hypervenom 3 состоится 20 сентября — на поле в них будут играть Мауро Икарди и Эдинсон Кавани.

Лимитированная модель выйдет в количестве 3000 пар. 2000 из них будут представлены во взрослых размерах, а 1000 — в детских. Бутсы появятся в продаже на официальном сайте Nike уже 25 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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EA Sports Nike
Новости. Бизнес
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