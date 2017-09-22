Доходы «Ювентуса» в сезоне-2016/17 составили рекордные € 562,7 млн

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о рекордных доходах по итогам финансового года — 2016/17. За годичный период, который закончился 30 июня, туринский клуб заработал € 562,7 млн. Прибыль составила € 42,6 млн.



По сравнению с финансовым годом — 2015/16 доходы «Ювентуса» увеличились почти на € 200 млн (с € 387,9 млн), а прибыль — почти на € 40 млн (с € 4,1 млн).



Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» (1:4).

Доходы «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 составили рекордные £ 581 млн