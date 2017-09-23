«Сантос» представил форму, имеющую камуфляжную расцветку

Бразильский футбольный клуб «Сантос», техническим спонсором которого является Kappa, представил третий комплект формы. Данный комплект выполнен в камуфляжных цветах.

«Новая форма стремится показать силу „Сантоса“ в сражениях на поле, а также подчеркнуть важность мира за его пределами», — говорится на официальном сайте клуба.

Впервые в этой форме «Сантос» выйдет на поле в домашнем матче 25-го тура бразильской серии A с «Атлетико Паранаэнсе» 24 сентября.

Фотографию формы, которая имеет камуфляжную расцветку, можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сантоса».