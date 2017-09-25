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ПФК ЦСКА вышел на прибыль впервые с 2009 года

25 сентября 2017, понедельник. 00:15 Бизнес

Футбольный клуб ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков, информирует РБК со ссылкой на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises. Это следствие достройки собственного стадиона и выгодной продажи игроков

Чистая прибыль группы Bluecastle Enterprises, основной актив которой — футбольный ЦСКА, в 2016 году составила $14,3 млн ($4 млн с учетом отрицательной курсовой разницы) против убытка годом ранее в размере $49,7 млн ($71,4 млн с учетом курсовой разницы), следует из отчетности Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании. Это первая прибыль Bluecastle с 2009 года. Bluecastle контролирует 100% АО «ПФК ЦСКА», ее выручка на 100% складывается из доходов футбольного клуба.

ЦСКА девять лет строил новый стадион, взял для этого кредитную линию у государственного Внешэкономбанка на $280 млн и накопил с 2010 года убытки на $189 млн. Окончание строительства стадиона в 2016 году совпало с возвращением ЦСКА к прибыли, несмотря на снижение годовой выручки на 14%, с $ 67,1 млн до $ 57,6 млн, и рост операционных расходов с $82,7 млн до $91 млн. Операционный убыток увеличился в два раза, до $33,3 млн.

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Источник: РБК Сообщить об ошибке
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