Рыболовлев опроверг информацию об уходе из «Монако»

Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев опроверг появившуюся ранее информацию в СМИ, согласно которой он может покинуть свою команду. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен стал персоной нон грата в княжестве и его попросили дистанцироваться от князя Монако Альбера II и его окружения.

«Сегодня я опровергаю необоснованные слухи и ложные обвинения. Моё личное участие и наша коллективная работа в „Монако“ будут по-прежнему обеспечивать клубу большие успехи. Что касается утечки средств массовой информации вокруг моего имени, то это чистые спекуляции», — цитирует Рыболовлева RMC.

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в декабре 2011 года. В сезоне-2016/17 клуб впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции.