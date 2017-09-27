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Партнёрство с Qatar Airways приносит «Баварии» около € 7 млн в год

27 сентября 2017, среда. 12:39 Бизнес

Мюнхенская «Бавария» зарабатывает около € 7 млн благодаря сотрудничеству с катарской компанией Qatar Airways. Об этом сообщает L’Equipe

Начиная с сезона-2017/18 на рукавах футболок немецкого гранда расположено название международного аэропорта столицы Дохи Hamad, который принадлежит Qatar Airways. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Стоит отметить, что реклама аэропорта Хамад на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арене» появилась ещё в январе 2016 года. Соглашение с Qatar Airways предусматривает открытие магазина «Баварии» на территории аэропорта.

«Бавария» подписала спонсорский контракт с Qatar Airways
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Бавария Qatar Airways
Новости. Бизнес
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