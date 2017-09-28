ЦСКА заработал около $ 1 млн на продаже билетов на матч с «МЮ»

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (1:4) рассказал о прибыли, которую получил клуб с продажи билетов на игру.

«Из положительных моментов сегодня выделю поддержку болельщиков. Это сильно впечатляет. Немало важно то, что они не использовали пиротехнику и не устраивали провокаций. Они до последнего гнали команду вперёд.

Сколько удалось заработать на продаже билетов? Мы ещё не всё подсчитали, но заработали порядка $ 1 млн», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.