Alex Fitness запустил продажу карт без тренировок

Клуб Alex Fitness создал уникальное предложение “Честный фитнес” — так называется новая программа для клиентов сети Alex Fitness, которые хотят иметь абонемент в зал, но не желают тренироваться и правильно питаться.



Президент холдинга «Алекс Фитнес» Алексей Ковалёв в честь запуска нового тарифа лично записал видеообращение ко всем, кто давно мечтал о такой волшебной карте: http://честныйфитнес.рф.



Годовая карта всего за 999 рублей не даёт возможности ходить в тренажёрный зал, на групповые занятия или в бассейн. Зато обладатель такой карты может без лишних усилий прийти в Alex Fitness и сделать крутое селфи в раздевалке или с тренером, чтобы было чем похвастаться перед друзьями в соцсетях, ведь ты теперь ходишь на фитнес!



Также клиентам, решившимся на столь необычную покупку, в течение года будут присылать новые фотографии из зала от первого лица, которые также можно будет активно выкладывать в соцсети для друзей.