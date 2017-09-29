Подготовка и проведение ЧМ-2018 могут потребовать 21,6 млрд рублей в 2018 году

Бюджетные ассигнования на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в России могут составить 21,595 млрд рублей, говорится в проекте бюджета на 2018 год, информирует Rambler News Service. На 2017 год подготовка к чемпионату подразумевала ассигнования в размере 60 млрд рублей.



Развитие спортивной инфраструктуры потребует 17,9 млрд, непосредственная организация мероприятий, связанных с ЧМ, — ещё 3,69 млрд.



Ожидается, что к концу 2017 года будут введены в эксплуатацию 8 из 12 стадионов, которые примут чемпионат мира. Мундиаль пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

Выпущена марка, посвящённая Самаре как городу-организатору ЧМ-2018