Сушков: «Мордовия» вскоре получит серьёзного спонсора из российского бизнеса

Саранская «Мордовия», выступающая в ПФЛ, в ближайшее время получит серьёзного спонсора из российского бизнеса. Об этом сообщил председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

«Все понимают, что профессиональная команда — это большие расходы. Есть предварительная серьёзная договорённость главы республики Волкова. Представители серьёзного российского бизнеса придут в ближайшее время в наш клуб в качестве спонсоров и организаторов», — приводит слова Сушкова ТАСС.

По итогам сезона-2015/16 «Мордовия» вылетела из РФПЛ в ФНЛ, а ещё через год опустилась в ПФЛ.