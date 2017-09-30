«Челси» объявил о начале сотрудничества с нигерийским пивным брендом

Футбольный клуб «Челси» объявил о начале партнёрских отношений с нигерийским пивным брендом «Стар».

«Челси» приветствует нового клубного партнёра, который является ведущим пивным брендом в Нигерии. По случаю празднования партнёрского соглашения «Стар» будет продавать брендовое пиво «Челси» по всей Нигерии», — отмечает сайт клуба.

«Мы очень счастливы начать сотрудничество со «Стар», ведущим пивным брендом страны, в которой фанатично любят футбол. Мы верим, что этот альянс поможет нам обрести поклонников по всей территории Нигерии и в то же время позволит бренду «Стар» стать ещё более привлекательным для потребителей, учитывая их сотрудничество с чемпионом АПЛ», — отметил коммерческий директор «Челси» Крис Таунсенд.