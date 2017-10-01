Источник: бизнесмен Филарет Гальчев готов вложить в «Мордовию» миллиарды рублей

Председатель совета директоров АО «Евроцемент груп» Филарет Гальчев готов стать спонсором «Мордовии» и вложить миллиарды рублей в клуб, утверждает издание «Столица С». Акционерное общество Гальчева, в состав которого входит «Мордовцемент», производит до трети всего цемента, выпускаемого в России.



Сообщается, что потенциальный спонсор поставит перед саранским клубом задачу не только вернуться в Премьер-Лигу, но и бороться за места, дающие право выступать в еврокубках. Тем самым Гальчев попытается выйти на европейские рынки, чтобы реализовать свои зарубежные бизнес-проекты. Также потенциальный инвестор планирует взять в управление стадион «Мордовия-Арена».

Напомним, по итогам сезона-2015/16 «Мордовия» вылетела из РФПЛ в ФНЛ, а ещё через год опустилась в ПФЛ.