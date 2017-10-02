КНАУФ – официальный спонсор «Тосно»

30 сентября прошла торжественная церемония подписания договора о спонсорстве между «Тосно» и входящим в группу КНАУФ СНГ предприятием «КНАУФ ПЕТРОБОРД». КНАУФ поддержит клуб в сезоне-2017/18. Логотип официального спонсора появился на форме игроков «Тосно» и на домашнем стадионе клуба – «Петровском», говорится на официальном сайте клуба.



КНАУФ ПЕТРОБОРД – крупнейшее в России предприятие по производству картона из макулатурного сырья, расположенное в Коммунаре, реализует с 2017 года крупнейший с момента своего запуска инвестиционный проект по модернизации производства.



Руководство группы КНАУФ СНГ поддержало идею руководителей предприятия помочь новичку РФПЛ в его стремлении закрепиться в высшем дивизионе российского футбола и участвовать в борьбе за его главный трофей. Формально подписание спонсорского соглашения состоялось ещё 12 сентября, и на матч с московским «Спартаком» игроки «Тосно» вышли уже в форме с логотипами компании КНАУФ. Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

«Футбол – это увлекательный демократичный вид спорта, который может стать по-настоящему массовым, несмотря на кажущуюся элитарность профессионального клубного первенства. В нём органично воплощаются и закрепляются в сознании людей ценности, на которых строится КНАУФ, – человечность, партнёрство, верность делу, дух предпринимательства. Отрадно, что мы можем содействовать развитию футбола в Ленинградской области и России, вовлекая в занятия спортом всё больше людей», — прокомментировал подписание договора с «Тосно» управляющий группы КНАУФ СНГ Янис Краулис.



«В течение многих лет компания КНАУФ производит качественные строительные отделочные материалы и является одним из крупнейших предприятий в данной отрасли. Безусловно, для «Тосно» – это большой шаг эффективного сотрудничества с компанией с амбициозным и профессиональным менеджментом и ориентированностью на самые современные технологии.



Ожидаем, что наш диалог позволит болельщикам нашего клуба по достоинству оценить практичность и современность материалов, а нашему клубу даст уверенность в инвестиционном потенциале», — добавил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Фото также можно посмотреть на странице «Тосно» в «Твиттере».