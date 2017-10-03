Автомобили Ravon — новый официальный спонсор сборной России по футболу

Компания «Равон Моторс Рус», представляющая на российском рынке автомобили Ravon, и Российский футбольный союз объявили о начале сотрудничества бренда с футбольной сборной России с 1 октября 2017 года. Партнёрство Ravon и сборной России стартует с двух контрольных матчей россиян — с Южной Кореей и Ираном (7 и 10 октября соответственно). В рамках спонсорского соглашения Ravon сможет использовать широкий спектр имиджевых и рекламных прав, включая титул «Ravon – официальный спонсор футбольной сборной России».



«Мы чрезвычайно рады началу сотрудничества с национальной футбольной сборной России! Главная команда страны, безусловно, прогрессирует, всё больше молодых футболистов занимают ключевые позиции в составе. Этот прогресс невозможно не заметить, и я уверен, что россияне ярко проявят себя как в контрольных матчах, предшествующих чемпионату мира — 2018, с сильнейшими футбольными сборными планеты, так и во время главного футбольного форума планеты, который впервые примет Россия. Мы убеждены, что это сотрудничество расширит круг поклонников марки Ravon и привлечёт к бренду дополнительный интерес молодых, спортивных и динамичных людей", — заявил генеральный директор «Равон Моторс Рус» Шараф Ашуров.



«Российский футбольный союз приветствует компанию «Равон Моторс Рус» в дружной семье партнёров и спонсоров российской футбольной сборной. Уверен, наше сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным», — отметил генеральный директор РФС Александр Алаев.



Как сообщает официальный сайт РФС, в дальнейшем марка Ravon будет оказывать поддержку национальной сборной на пути к чемпионату мира 2018 года. В программе сотрудничества — реализация совместных спортивных мероприятий, направленных на поддержку футбола в России, среди которых мастер-классы знаменитых футболистов для детей и другие проекты.

«Сборная ни в чём не будет нуждаться». НОВАТЭК стал спонсором РФС Президент РФС Виталий Мутко и глава НОВАТЭК объявили о подписании спонсорского контракта до 2018 года.