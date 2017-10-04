Кронке предложил Усманову £ 525 млн за его долю в «Арсенале»

Американский предприниматель Стэн Кронке сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в лондонском клубе на сумму £ 525 млн (примерно € 592 млн), информирует интернет-издание The Guardian.

Текущая доля Кронке в «Арсенале» составляет 67%. В активе Усманова 30% акций. Весной этого года Усманов хотел приобрести контрольный пакет акций клуба у Кронке, однако американский бизнесмен ответил отказом.

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.